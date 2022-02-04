Левандовски высказался о том, что Месси не голосовал за него на премии The Best

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал решение нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси не голосовать за него не премии The Best. Слова Левандоского передает Bayern & Germany.

«Я проголосовал за Месси, так как ценю то, что он сделал в 2021 году и, конечно, раньше. Месси говорил обо мне на церемонии вручения «Золотого мяча». Почему его мнение поменялось? Я не знаю. Но у меня нет ни сожалений, ни жалоб. Я принял это, это было решение Месси, и на этом все. Я все равно получил награду, так что мне было легче принять это», – сказал Левандовски.

Напомним, на церемонии вручения Месси заявил, что France Football обязан вручить награду по итогам 2020 года и ее обладателем должен стать Левандовски.

Левандовски стал лауреатом премии FIFA The Best в категории лучший футболист второй год кряду. На этот раз в борьбе за приз поляк опередил Лионеля Месси и Мохамеда Салаха («Ливерпуль»).

Ране Левандовски заявил, что Месси сложнее адаптироваться в новом клубе, чем португальскому футболисту «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.