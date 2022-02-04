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Хабиб рассказал, когда начал терять интерес к ММА

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Full Send Podcast рассказал, когда начал терять интерес к смешанным единоборствам.

«В последние годы своей карьеры я не наслаждался ММА. Бой с Макгрегором был для меня очень принципиальным. Когда только начинал свою карьеру, я рвался в бой. А после того, как завоевал титул, страсть начала угасать. Тогда за временный пояс сражались Макс Холлоуэй и Дастин Порье. И когда Порье выиграл бой, я никак на это не отреагировал и сказал: «Окей, я сражусь с тобой», — сказал Хабиб.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее Хабиб назвал соперника своей мечты.

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