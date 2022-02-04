Ягр: сейчас хоккей больше похож на баскетбол, мне нравятся более жесткие игры

Нападающий и владелец «Кладно» Яромир Ягр заявил, что не смог бы вернуться в Национальную хоккейную лигу. Его слова передает официальный сайт НХЛ.

«Я бы уже не смог вернуться в НХЛ. Игра сильно изменилась. Мы играли в 1990-х и знаем, каким жестким был хоккей. Мне кажется, что сейчас он больше похож на баскетбол, а не на хоккей. Больше катания, не так много жесткости, борьбы у бортов. А мне это нравилось. Это как Матч звезд в наше время, а я их никогда не любил. Много заброшенных шайб, все очень технично, но мне такая игра не нравится. Мне нравятся более жесткие игры», – сказал Ягр.

В Национальной хоккейной лиге Ягр стал третьим в истории лиги бомбардиром. Его опережают только Горди Хоу и Уэйн Гретцки. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает четвертое место, отставая от Ягра на семь шайб. Он является чемпионом Олимпийских игр 1998 года, а также двукратным чемпионом мира в составе сборной Чехии. В 2017 году включен в список ста величайших хоккеистов за всю историю НХЛ. По количеству заброшенных шайб в официальных матчах занимает первое место за всю историю хоккея.

Ранее председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов назвал возможным проведение прощального матча чеха Яромира Ягра за «Авангард».