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Уткин: Галицкий стал бы тренером «Краснодара», если бы хотел

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Футболист «Краснодара» Даниил Уткин, выступающий на правах аренды за «Ахмат», считает, что владелец «быков» Сергей Галицкий мог бы стать главным тренером своего клуба. Слова Уткина передает «Чемпионат».

«Сергей Николаевич иногда приходил на тактические занятия. Ему объясняли, почему выбрали определенную тактику, как готовились под соперника, другие нюансы. Но, конечно, не было такого, чтобы он сказал: «Так, сейчас я вам покажу, как нужно играть». Иначе зачем нужен тренер? Галицкий стал бы тренером «Краснодара», если бы реально хотел. Это же его клуб», — сказал Уткин.

Напомним, что 13 января «Краснодар» сообщил о назначении Даниэля Фарке главным тренером команды. Соглашение с ним рассчитано до лета 2024 года. Немец — всего лишь четвертый иностранный специалист в клубе Сергея Галицкого. До этого с командой работали серб Славолюб Муслин, белорусы Олег Кононов и Виктор Гончаренко.

После 18 туров «Краснодар» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 29 очков.

Ранее английский журналист Падди Дэвитт рассказал о том, как Даниэль Фарке подружился с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

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Футбол. Чемпионат России
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