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Левандовски: в возрасте Роналду Месси будет сложнее сохранять прежнюю статистику по голам

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Reuters

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски заявил, что форварду «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси сложнее адаптироваться в новом клубе, чем португальскому футболисту «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Его слова передает Bayern&Germany.

«Для Лионеля смена клуба — более ошеломляющий опыт. Лионель никогда не выступал нигде, кроме Испании. А Криштиану уже несколько раз менял клубы и чемпионаты. Но неважно, в каком возрасте ты уходишь в другой клуб. В возрасте Роналду Месси будет сложнее сохранять прежнюю статистику по голам. Он игрок другого типа», — сказал Левандовски.

Напомним, 29 ноября Лионель Месси получил свой седьмой в карьере «Золотой мяч». Вторым в голосовании за звание лучшего футболиста стал польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, третьим — полузащитник лондонского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее бывший футболист мадридского «Реала» Эстебан Гранеро сравнил игру Роналду и Месси.

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Футбол. Чемпионат Германии
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