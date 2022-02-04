«Спартак» анонсировал изменение клубной эмблемы

«Спартак» изменит клубную эмблему. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Московский клуб в Twitter показал изменение логотипов за всю историю.

После 18 туров «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 23 очка. Отставание команды от лидера — петербургского «Зенита» — составляет 15 баллов.

Напомним, что московский клуб занял первое место в своей группе в Лиге Европы и напрямую вышел в 1/8 финала турнира.

Ранее российский форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал, как попрощался с бывшим главным тренером команды — португальцем Руем Виторией.