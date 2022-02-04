Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В ВОЗ рассказали, как Европа может защититься от новых вспышек COVID-19 01:57
Кавазашвили: «Фиорентина» не посмотрела на то, что журналисты отзываются... 01:55
Россия переведет в Белоруссию производство микроэлектроники 01:54
Аналитик объяснил, как укрепился рубль на этой неделе 01:48
Скончался мужчина, которого поджег приятель на севере Москвы 01:48
Джокович встретился с президентом Сербии 01:47
Сотни тысяч американцев остались без света и авиарейсов 01:35
На Украине признали, что «вернуть» Крым военным путем не получится 01:28
Биолог рассказала о непрерывном заражении коронавирусом одного человека 01:25
Левандовски: в возрасте Роналду Месси будет сложнее сохранять прежнюю статистику... 01:13
Бесплатная ставка 2000 р.

«Спартак» анонсировал изменение клубной эмблемы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

«Спартак» изменит клубную эмблему. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Московский клуб в Twitter показал изменение логотипов за всю историю.

После 18 туров «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 23 очка. Отставание команды от лидера — петербургского «Зенита» — составляет 15 баллов.

Напомним, что московский клуб занял первое место в своей группе в Лиге Европы и напрямую вышел в 1/8 финала турнира.

Ранее российский форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал, как попрощался с бывшим главным тренером команды — португальцем Руем Виторией.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть