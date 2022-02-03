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Рангник рассказал о том, как влияет история с Гринвудом на игроков «Манчестер Юнайтед»

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Jens Meyer/AP

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, повлияла ли ситуация с обвинениями в адрес форварда Мэйсона Гринвуда на работу команды.

«На самом деле, это была обычная хорошая рабочая неделя с пятью тренировками, включая сегодняшнюю. Понятно, что внутри команды была особенная тема, но все мы обычные люди, и Мэйсон был частью команды до зимнего перерыва. », — приводит слова Рангника сайт российских фанатов «Манчестер Юнайтед».

Напомним, 30 января девушка нападающего модель Гарриет Робсон опубликовала в своем Instagram фотографии с разбитой губой и синяками на теле. Она заявила, что Гринвуд избил ее и изнасиловал. Позже «МЮ» отстранил 20-летнего игрока от занятий с командой, а полиция арестовала футболиста.

Позже Гринвуда отпустили под залог, но до проведения дальнейшего расследования он будет обязан находиться дома.

Гринвуд является воспитанником манкунианцев и выступает за основную команду с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 18 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

С 2020 года Гринвуд вызывается в национальную команду Англии, за которую провел один матч.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в изнасиловании подруги форварда «МЮ» Гринвуда отпустили под залог.

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Футбол. Чемпионат Англии
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