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Хоккеист Кузнецов: в Вашингтоне никого из хоккеистов кроме Овечкина не узнают

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Официальный сайт НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал об узнаваемости хоккеистов в столице США. В составе столичного клуба, помимо Кузнецова и Александра Овечкина, выступает также защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.

«Узнаваемости вообще ноль. В этом вся и фишка, что мы здесь ходим, нас никто не знает. Конечно, если на стадион или на тренировку приезжаешь, люди, в принципе, имеют понятие. А в городе, я думаю, всем параллельно как бы. Овечкин не считается. Он и в Китай ездил, его там все узнают, и в России, и в Америке, и в Канаде», – приводит слова Кузнецова канал НХЛ во «Вконтакте».

Ранее 29-летний хоккеист был вызван на Матч звезд НХЛ, который пройдет 4-5 февраля в Лас-Вегасе. Кузнецов заменит защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Адама Фокса в составе Столичного дивизиона. Для форварда это мероприятие станет вторым в карьере, в первый раз он принял участие в Матче звезд в 2016 году.

В текущем регулярном чемпионате Кузнецов принял участие в 44 матчах, набрав 45 (14+31) очков при показателе полезности «+10».

Его партнер по «Вашингтону» Александр Овечкин в звездном уик-энде участия не примет из-за заражения коронавирусом. Стоит отметить, что нападающий отказался от участия в Матче звезд в 2019 и 2020 годах.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.

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Хоккей. НХЛ
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