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Колосков о матче с Украиной на ЧЕ по мини-футболу: важно не перекачать игроков политикой

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче Россия — Украина в рамках полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу.

«Сойдутся две мини-футбольные команды, а не страны. Слава богу, страны пока не сходятся. В 1/4 финала была Грузия — тоже не самая дружественная страна. Надо делать акцент на слабых и сильных сторонах противника. С этой командой надо сыграть хорошо с точки зрения тактики, физики и характера. Тяжеленькая будет игра.

Сборная России в последних матчах не играла так нагло, как может. Важно не перекачать футболистов политикой, не зацикливаться на ней, а сыграть нагло, первым номером. Нужно подавить соперника. Если начнем бояться, то ничего хорошего не будет», — приводит слова Колоскова «Чемпионат.com».

Сборная России пробилась в полуфинал европейского первенства, взяв верх над командой Грузии со счетом 3:1. В свою очередь, украинцы оставили за бортом турнира сборную Казахстана, одержав победу 5:3. Встреча национальных команд России и Украины состоится 4 февраля и начнется в 22:00 мск.

Сборная России один раз становилась чемпионом Европы — в 1999 году. Также российская команда пять раз выигрывала серебряные медали европейского первенства и три раза — бронзовые. В свою очередь, сборная Украины дважды — в 2001 и 2003 годах — становилась финалистом континентального турнира.

Ранее в УЕФА поделились ожиданиями от матча 1/2 финала ЧЕ по мини-футболу между Россией и Украиной.

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