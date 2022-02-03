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«Вашингтон» заменил Самсонова после пяти минут игры с «Эдмонтоном» и трех пропущенных шайб

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Catalina Fragoso/USA TODAY Sports

Тренерский штаб «Вашингтон Кэпиталз» был вынужден произвести замену вратаря по ходу матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз».

С первых минут игру в воротах «столичных» начал российский вратарь Илья Самсонов. Однако за первые пять минут первого тайма «Вашингтон» пропустил три шайбы — отличились Леон Драйзайтль, Эвандер Кейн и Коннор Макдэвид.

Место Самсонова, который за пять минут игры отразил один бросок по своим воротам из четырех, занял Финикс Копли.

В матче «Вашингтона» и «Эдмонтона» идет второй период. После крайне неудачного начала «столичные» сумели отыграть две шайбы, счет текущего матча — 3:2 в пользу «Ойлерз».

Ранее сообщалось, что Самсонов стал второй звездой матча регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз». Российский вратарь отразил 43 из 45 бросков, заменив по ходу игры Витека Ванечека, получившего травму по ходу первого периода. Этот успех стал для отечественного голкипера 14-м в сезоне и первым в этом календарном году.

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Хоккей. НХЛ
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