Тренер «Эдмонтона»: Овечкин проводит фантастический год

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпет поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, передает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Также специалист сравнил Овечкина с форвардом своей команды — Леоном Драйзайтлем.

«Овечкин и Драйзайтль схожи не только в том, что касается мастерства, но и по влиянию на игру в физическом аспекте. Оба крупные, сильные хоккеисты, их присутствие на площадке моментально ощущается.

Овечкин проводит фантастический год. Приятно видеть, что он вот уже столько лет сохраняет столь высокий уровень», — заявил Типпет.

«Эдмонтон» и «Вашингтон» встречаются в рамках регулярного чемпионата. В игре идет первый период, счет 3:0 в пользу «Ойлерз».

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 45 играх.

Ранее сообщалось, что форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за коронавируса, передает пресс-служба команды. Также Овечкин не сыграет в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона».