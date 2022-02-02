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Волейболистки «Динамо» не сыграют в матче Лиги чемпионов из-за невыдачи виз

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РИА Новости

Волейболистки московского «Динамо» не сыграют в матче Лиги чемпионов против чешской «Дуклы» из-за невыдачи виз, передает пресс-служба бело-голубых.

«Динамо» не сможет принять участие в матче Лиги чемпионов с «Дуклой». Пять членов московской команды не смогли получить визы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что визы не удалось получить трем тренерам, врачу и массажисту. Чешская сторона отметила, что у них нет подтвержденных оснований для въезда в Чехию.

Московским волейболисткам будет засчитано техническое поражение.

В декабре 2022 года исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева рассказала, что сборная страны по конькобежному спорту не может вылететь в США для участия в этапе Кубка мира. По ее словам, у команды возникли проблемы с разрешением на въезд в страну.

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