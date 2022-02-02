Российская гимнастка Кудрявцева ответила на обвинения украинки Ризатдиновой

Российская гимнастка Яна Кудрявцева ответила на обвинения украинки Анны Ризатдиновой, которая обвинила Россию в нечестной конкуренции.

«Я очень горжусь своим серебром Олимпиады. Советую тебе гордиться своей бронзой, так как это был твой потолок. Начинающим гимнасткам советую с уважением относиться к своим соперникам», — написала Кудрявцева в Instagram.

Напомним, Ризатдинова посетовала на то, что на Олимпиаде 2016 года Кудрявцева допустила ошибку, но получила серебряную, а она заняла третье место.

«Если б я допустила ошибку, ни о какой бронзе речи бы не шло. Было бы в лучшем случае шестое-седьмое место», — заявила украинка.

Ранее бронзовая призерка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова высказалась об итогах соревнований в личном многоборье на ОИ-2020 в Токио.

По ее мнению, российские спортсменки по делу проиграли израильской гимнастке Линой Ашрам.