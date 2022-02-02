Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В МИДе заявили, что переброска ВС США в Европу усиливает военную напряженность 20:43
НАТО может разместить дополнительные боевые группы на юго-востоке альянса 20:39
Названо условие для распространения подвида «омикрона» BA.2 20:35
Семин высказался о переносе стыковых матчей сборной России на стадион... 20:29
Подвид «омикрон»-штамма коронавируса выявили в 44 регионах России 20:23
МИД России пообещал ответные меры после запрета вещания RT DE в Германии 20:20
ОПЕК+ продолжит увеличение нефтедобычи в марте 20:10
Японские ученые выяснили, от чего зависит появление красного снега 20:09
Медведчук обвинил Зеленского в уничтожении украинской экономики 20:08
Врачи перечислили симптомы «омикрона», появляющиеся сразу после контакта... 19:58
Бесплатная ставка 2000 р.

Российская гимнастка Кудрявцева ответила на обвинения украинки Ризатдиновой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Mike Blake/Reuters

Российская гимнастка Яна Кудрявцева ответила на обвинения украинки Анны Ризатдиновой, которая обвинила Россию в нечестной конкуренции.

«Я очень горжусь своим серебром Олимпиады. Советую тебе гордиться своей бронзой, так как это был твой потолок. Начинающим гимнасткам советую с уважением относиться к своим соперникам», — написала Кудрявцева в Instagram.

Напомним, Ризатдинова посетовала на то, что на Олимпиаде 2016 года Кудрявцева допустила ошибку, но получила серебряную, а она заняла третье место.

«Если б я допустила ошибку, ни о какой бронзе речи бы не шло. Было бы в лучшем случае шестое-седьмое место», — заявила украинка.

Ранее бронзовая призерка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова высказалась об итогах соревнований в личном многоборье на ОИ-2020 в Токио.

По ее мнению, российские спортсменки по делу проиграли израильской гимнастке Линой Ашрам.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть