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Фанаты еще одного клуба РПЛ будут бойкотировать матчи из-за Fan ID

Фанаты «Химок» отказались от посещения матчей из-за введения Fan ID

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Фанаты подмосковных «Химок» заявили, что будут бойкотировать матчи своей команды из-за введения Fan ID.

«Мы прекращаем посещение футбола до отмены Fan ID! Оставшуюся часть сезона также оставляем без посещения. Люди, мнящие себя фанатами и получившие Fan ID, для нас нерукопожатные», — говорится в заявлении фанатов в Instagram.

Напомним, что с 1 июня 2022 года должен вступить в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы, фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также петербургского «Зенита», «Ростова», «Краснодара», самарских «Крыльев Советов» и других клубов.

Ранее болельщики тульского «Арсенала» опубликовали заявления касательно введения закона о Fan ID.

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