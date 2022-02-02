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В УЕФА поделились ожиданиями от матча 1/2 финала ЧЕ по мини-футболу между Россией и Украиной

УЕФА о матче Россия — Украина на ЧЕ по мини-футболу: ожидаем честной игры от команд

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказался о матче 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу между национальными командами России и Украины, передает «РБ Спорт».

«УЕФА ожидает от обеих команд честной игры как на поле, так и за его пределами. Нидерландский оргкомитет при поддержке УЕФА делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность мероприятия», — заявили в пресс-службе организации.

Сборная России пробилась в полуфинал европейского первенства, взяв верх над командой Грузии со счетом 3:1. В свою очередь, украинцы оставили за бортом турнира сборную Казахстана, одержав победу 5:3. Встреча национальных команд России и Украины состоится 4 февраля и начнется в 22:00 мск.

Сборная России один раз становилась чемпионом Европы — в 1999 году. Также российская команда пять раз выигрывала серебряные медали европейского первенства и три раза — бронзовые. В свою очередь, сборная Украины дважды — в 2001 и 2003 годах — становилась финалистом континентального турнира.

Ранее бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу между командами России и Украины.

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