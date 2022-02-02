Генич пошутил на тему дела об изнасиловании девушки форварда «МЮ» Гринвуда

Известный спортивный комментатор Константин Генич в эфире «Коммент.Лайв» пошутил на тему дела об изнасиловании девушки форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.

Блогер Лиза Лазерсон опубликовала в своем Telegram-канале фрагмент, где Генич задается вопросом: «Кто из нас, как говорится, так не делал?», после чего заявила, что ждет извинений от комментатора и заявления от телеканала «Матч ТВ», в котором будет сказано о непозволительности оправдания насилия.

Напомним, 30 января девушка нападающего модель Гарриет Робсон опубликовала в своем Instagram фотографии с разбитой губой и синяками на теле. Она заявила, что Гринвуд избил ее и изнасиловал. Позже «МЮ» отстранил 20-летнего игрока от занятий с командой.

Гринвуд является воспитанником манкунианцев и выступает за основную команду с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 18 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

С 2020 года Гринвуд вызывается в национальную команду Англии, за которую провел один матч.

Ранее «Манчестер Юнайтед» удалил со своего сайта все товары, связанные с Мэйсоном Гринвудом.