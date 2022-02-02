Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Алкоголизм отцов оказался связан с дефектами развития потомства 16:09
В Минстрое рассказали, планируется ли регулировать минимальную площадь строящихся... 16:04
Падение огромной глыбы льда на прохожую попало на видео 16:03
Суд в Грозном арестовал арестовал Зарему Мусаеву 16:03
В Германии запретили вещание RT DE 16:02
Водителя легковушки выбросило из машины после ДТП 15:59
Названы имена участников второго сезона шоу «Звезды в Африке» 15:58
Движение «Колумбайн» признано террористическим на территории России 15:58
Генич извинился за шутку про изнасилование девушки Гринвуда 15:52
Макрон и Путин обсудили послание Лаврова по теме неделимости безопасности 15:52
Бесплатная ставка 2000 р.

Генич пошутил на тему дела об изнасиловании девушки форварда «МЮ» Гринвуда

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Константин Генич/Facebook.com

Известный спортивный комментатор Константин Генич в эфире «Коммент.Лайв» пошутил на тему дела об изнасиловании девушки форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.

Блогер Лиза Лазерсон опубликовала в своем Telegram-канале фрагмент, где Генич задается вопросом: «Кто из нас, как говорится, так не делал?», после чего заявила, что ждет извинений от комментатора и заявления от телеканала «Матч ТВ», в котором будет сказано о непозволительности оправдания насилия.

Напомним, 30 января девушка нападающего модель Гарриет Робсон опубликовала в своем Instagram фотографии с разбитой губой и синяками на теле. Она заявила, что Гринвуд избил ее и изнасиловал. Позже «МЮ» отстранил 20-летнего игрока от занятий с командой.

Гринвуд является воспитанником манкунианцев и выступает за основную команду с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 18 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

С 2020 года Гринвуд вызывается в национальную команду Англии, за которую провел один матч.

Ранее «Манчестер Юнайтед» удалил со своего сайта все товары, связанные с Мэйсоном Гринвудом.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть