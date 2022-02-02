Тренер сборной России по лыжным гонкам назвал недоставки трассы на ОИ-2022

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев назвал недоставки олимпийской трассы в Пекине. Его слова передает «Матч ТВ».

По его словам, спортсменам на дистанции придется соревноваться не только друг с другом, но и с рельефом местности.

«По трассе могу сказать одно: здесь достаточно тяжелый рельеф. Добавляет тяжести скольжение лыж. За полтора часа мы проехали 23 километра, устали так, будто проехали 40 или 50.

Скольжение очень тугое. Вчера катались классикой, сегодня коньком. Гонки будут на выносливость, на выживание», — заявил Турышев.

Напомним, что соревнования по лыжным гонкам стартуют на ОИ-2022 5 февраля — первой дисциплиной, в которых будут разыграны медали, станет скиатлон.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Евгения Буртасова прилетит в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх утром 3 февраля.