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Экс-игрок сборной Украины: полуфинал ЧЕ по мини-футболу не должен быть политической площадкой

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Бывший защитник футбольной сборной Украины, киевского «Динамо» и московского «Спартака» Владислав Ващук поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу, в котором украинская национальная команда встретится с Россией. Он подчеркнул, что ждет яркой спортивной борьбы и надеется, что матч обойдется без политического окраса.

«Прежде всего, это спортивное соревнование. Политика уже давно вошла в спорт, пытаются делать какие-то ограничения. Но я ожидаю, в первую очередь, игры — бескомпромиссной, как раньше всегда играли Россия и Украина. Чтобы все было на поле. А за футбольным полем — просто пожали руки и разошлись», — сказал Ващук «Газете.Ru».

Известный футболист допустил, что, с учетом политических противоречий между двумя государствами, возможны провокации — причем, полагает Ващук, в них больше всего заинтересована «третья сторона». Вместе с тем он выразил надежду, что полуфинал Евро не превратится в политическую площадку.

«Без провокаций, возможно, и не обойтись — хотя тут, мне кажется, присутствует некая третья сторона. Но турнир проходит в Голландии, а не в Украине и не в России. Соответственно, никто не сможет предотвратить [провокации], если они будут. Могут пообещать, да, но с этим борются у нас, борются у вас, а справиться не могут. Но я надеюсь, что эта игра будет просто игрой, а не политической площадкой для разбирательств, что не будет подоплек, чтобы стравить стороны», — заключил Ващук.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев высказался о предстоящем противостоянии сборных России и Украины в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу.

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