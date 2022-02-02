«Должна стоять возле плиты»: экс-игрок «Локомотива» Алиев раскритиковал бывшего президента

Экс-футболист «Локомотива» Александр Алиев жестко раскритиковал бывшего президента московского клуба Ольгу Смородскую.

Алиев играл при Смородской в составе «железнодорожников» несколько месяцев.

«Разбиралась ли она в футболе? Куда там! Когда жена готовит хорошее блюдо, которое она знает, ты же не начинаешь ей говорить, как надо делать. Тут то же самое. Куда ты лезешь?! Женщина должна стоять возле плиты. Она должна руководить домашним очагом, а не пацанами в футбольной команде», — сказал Алиев на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Смородская занимала должность президента «железнодорожников» с июля 2010 года по август 2016 года. При Смородской «Локомотив» единожды взял бронзовые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) — в 2014 году, а также выиграл Кубок страны в 2015.

Алиев — украинский футболист, который выступал за «Локомотив» в 2010 году. В чемпионате России он также защищал цвета махачкалинского «Анжи» — с 2014 по 2015 год.

Ранее сообщалось, что объединение болельщиков «Локомотива» выступило против оформления паспорта болельщика (Fan ID).