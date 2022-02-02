Форвард «Торонто» Михеев набрал 50-е очко за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев набрал 50-е очко за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Форвард отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нью-Джерси Дэвилз». На 10-й минуте поединка россиянин вместе с Джастином Холлом ассистировал Давиду Кэмпфу, который забросил третью шайбу своей команды.

Это набранное очко стало для 27-летнего россиянина10-м (7+3) в нынешнем сезоне и 50-м (22+28) за карьеру в НХЛ.

Михеев родился в Омске, с 2015 по 2019 год защищал цвета местного «Авангарда», который играет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В 2019 году он подписал контракт новичка с «Мэйпл Лифс», с тех пор выступал только за команду из Канады.

Ранее сообщалось, что канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторили рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству очных матчей между двумя первыми номерами драфта.