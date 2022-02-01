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Макдэвид обошел Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ

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Официальный сайт НХЛ

«Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 3:2 (ОТ).

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился заброшенной шайбой. Таким образом, на счету канадца стало 59 (22+37) очков, что позволило ему обойти российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в гонке бомбардиров лиги. На счету капитана «столичных» 58 (29+29) очков. Лидером в гонке бомбардиров является нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, который набрал 62 (17+45) очка.

Ранее Александр Овечкин не набрал очков за результативность в матче регулярного чемпионата против «Даллас Старз».

Овечкин является главным претендентом на приз самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ («Харт Трофи»). Россиянин набрал наибольшее количество баллов по итогам половины сезона — 74. Сообщается, что 12 из 16 опрошенных проголосовали за первое место капитана столичной команды. Второе место занимает Юбердо. На третьей строчке — Макдэвид (42).

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Хоккей. НХЛ
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