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Журналист рассказал, чем тренер «Краснодара» Фарке впечатлил Гвардиолу

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Rui Vieira/AP

Английский журналист Падди Дэвитт рассказал о том, как главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке подружился с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«У Фарке и Гвардиолы была забавная ситуация. «Норвич» на своем поле одержал невероятную победу над «Сити» со счетом 3:2. Гвардиола просто недоумевал, как могло случиться, что какой-то «Норвич» обыграл его «Манчестер Сити» со Стерлингом, Агуэро и другими звездными игроками. Он был впечатлен работой Фарке, его стилем, философией.

С того времени их объединяет очень крепкая дружба. В сети можно найти несколько цитат, где Гвардиола восторженно высказывается о Даниэле. Помню, как Пеп называл его исключительным тренером», – приводит слова журналиста Metaratings.ru.

Напомним, что 13 января «Краснодар» сообщил о назначении Даниэля Фарке главным тренером команды. Соглашение с ним рассчитано до лета 2024 года. Немец — всего лишь четвертый иностранный специалист в клубе Сергея Галицкого. До этого с командой работали серб Славолюб Муслин, белорусы Олег Кононов и Виктор Гончаренко.

Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре 2020 года. Он возглавлял команду с 2017 года. Под его руководством «Норвич» дважды за четыре года поднимался в АПЛ.

Ранее владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, почему было принято решение назначить на пост главного тренера клуба Даниэля Фарке.

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