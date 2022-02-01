Тарпищев назвал три фактора, которые делают Медведева гениальным игроком

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о феномене Даниила Медведева.

Напомним, 30 января 25-летний россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Australian Open в пяти сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

«Феномен Медведева заключен прежде всего в том, что он умный игрок, очень быстро передвигается для своего высокого роста и в своеобразии технических исполнений. Эти три фактора делают его гениальным игроком», — приводит слова главы ФТР Metaratings.ru.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее депутат Госдумы РФ Николаев Валуев прокомментировал слова Даниила Медведева, который пожаловался на русофобские выкрики болельщиков в финале Открытого чемпионата Австралии.