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Серб Деспотович: Казань – негативный город

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Бывший форвард казанского «Рубина» Джордже Деспотович в прямом эфире Instagram высказался о столице Татарстана, где прожил полтора года за время выступления за клуб.

«Негативный город», – коротко отметил нападающий.

Также высказалась девушка 29-летнего футболиста Софья Алендер, которая вела эфир вместе с игроком. «Я не люблю Казань. Я точно больше не приеду сюда. А если я нет, значит и он нет», – заключила она.

Деспотович выступал за «Рубин» с 2020 года. В сезоне 2020/21 он стал лучшим бомбардиром своей команды, поразив ворота соперников 14 раз. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) сербский форвард принял участие в девяти матчах и забил один мяч с пенальти.

«Рубин» после 18-ти туров занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка.

Ранее бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов заявил, что армейцам необходимо приобрести Джордже Деспотовича, чтобы побороться за тройку призеров чемпионата России.

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Футбол. Чемпионат России
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