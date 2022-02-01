Серб Деспотович: Казань – негативный город

Бывший форвард казанского «Рубина» Джордже Деспотович в прямом эфире Instagram высказался о столице Татарстана, где прожил полтора года за время выступления за клуб.

«Негативный город», – коротко отметил нападающий.

Также высказалась девушка 29-летнего футболиста Софья Алендер, которая вела эфир вместе с игроком. «Я не люблю Казань. Я точно больше не приеду сюда. А если я нет, значит и он нет», – заключила она.

Деспотович выступал за «Рубин» с 2020 года. В сезоне 2020/21 он стал лучшим бомбардиром своей команды, поразив ворота соперников 14 раз. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) сербский форвард принял участие в девяти матчах и забил один мяч с пенальти.

«Рубин» после 18-ти туров занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка.

Ранее бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов заявил, что армейцам необходимо приобрести Джордже Деспотовича, чтобы побороться за тройку призеров чемпионата России.