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Экс-вратарь «Спартака» Ковалевски назвал фаворита матча Россия — Польша

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РИА Новости

Бывший вратарь московского «Спартака» Войцех Ковалевски прокомментировал назначение Чеслава Михневича на пост главного тренера сборной Польши.

«Я был за то, чтобы национальную команду тренировал польский специалист, так как осталось мало времени на знакомство с командой и футболистами. Вариант Михневича закономерен.

Не знаю, справится или нет, однако его опыт позволяет надеяться, что все будет хорошо. Для Михневича работа на таком уровне — новый вызов в карьере. У него есть опыт матчей против российских команд — со «Спартаком» и молодежной сборной России.

Михневич знает российский чемпионат и это позволит ему иметь много информации. Так что это плюс. Фаворит в паре за счет домашнего матча — сборная России, однако шансы на выход в финал равны», — приводит слова поляка «Матч ТВ».

Напомним, сборная Польши в декабре рассталась со своим главным тренером — португальцем Паулу Соузой — который не проработал в команде и года.

Матч Россия — Польша состоится 24 марта в «Лужниках». Победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение Чеслава Михневича.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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