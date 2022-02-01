Червиченко: очень хорошо, что Шевченко не назначили главным тренером Польши

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о назначении Чеслава Михневича на пост главного тренера сборной Польши.

Напомним, одним из кандидатов на эту должность был украинец Андрей Шевченко.

«Наверное, назначение Шевченко ждали у нас. Вряд ли украинца поставили бы главным тренером сборной Польши. Нынешние поляки так же любят украинцев, как украинцы в большинстве своем относятся к нам. Была интрига, интересный вариант, но не жизненный.

Очень хорошо, что Шевченко не назначили главным тренером Польши», — приводит слова экс-президента красно-белых «Чемпионат.com».

Сборная России поборется за выход в финальную часть турнира в стыковых матчах. 24 марта 2022 года в «Лужниках» пройдет встреча с Польшей. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее Чеслав Михневич поделился мыслями от предстоящего матча против команды России.