Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
США давят на Бразилию, добиваясь отмены визита Болсонару в Москву 03:22
Москвичка отсудила у супермаркета 17,5 тыс. рублей за просроченный кокос 03:21
Умер американский актер и мастер боевых искусств Боб Уолл 03:02
Госдеп подтвердил получение от России ответа по гарантиям безопасности 03:00
С 1 февраля в России выросла пошлина на экспорт нефти 02:55
Зверев о финале Australian Open: предпочел бы играть, а не смотреть... 02:52
Журова объяснила, для чего Ягудин опубликовал петицию с призывом вернуть флаг и... 02:32
Россия ответила США на предложения по безопасности 02:27
Вырос тариф для большегрузов в системе «Платон» 02:18
В Ингушетии неизвестные избили общественного деятеля 02:15
Бесплатная ставка 2000 р.

Кузнецов пошутил про участие в «Матче звезд» НХЛ вместе с Овечкиным

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Официальный сайт НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от участия в «Матче звезд» Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Накануне стало известно, что нападающий заменит в составе Столичного дивизиона защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Адама Фокса.

«Поездка на «Матч звезд» в этом году значит для меня даже больше, чем первая в 2016-м. Каждый раз, когда тебя выбирают, — это просто фантастика. Уверен, что мы отлично проведем эти дни. Появится возможность познакомиться с новыми людьми и побыть рядом со многими классными игроками.

Рад ли я, что отправлюсь на «Матч звезд» вместе с Овечкиным? Это плохо. Надеялся, что проведу пару дней подальше от него. Надеюсь, тренерам не нравится наша связка, и они разведут нас по разным звеньям. Сделаю все для этого», – приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.

Звездный уик-энд НХЛ пройдет 4–6 февраля в Лас-Вегасе. Четыре команды разных дивизионов в формате «3 на 3» проведут трехдневный турнир.

Ранее пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала составы команд четырех дивизионов на Матч звезд-2022.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть