Кузнецов пошутил про участие в «Матче звезд» НХЛ вместе с Овечкиным

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от участия в «Матче звезд» Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Накануне стало известно, что нападающий заменит в составе Столичного дивизиона защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Адама Фокса.

«Поездка на «Матч звезд» в этом году значит для меня даже больше, чем первая в 2016-м. Каждый раз, когда тебя выбирают, — это просто фантастика. Уверен, что мы отлично проведем эти дни. Появится возможность познакомиться с новыми людьми и побыть рядом со многими классными игроками.

Рад ли я, что отправлюсь на «Матч звезд» вместе с Овечкиным? Это плохо. Надеялся, что проведу пару дней подальше от него. Надеюсь, тренерам не нравится наша связка, и они разведут нас по разным звеньям. Сделаю все для этого», – приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.

Звездный уик-энд НХЛ пройдет 4–6 февраля в Лас-Вегасе. Четыре команды разных дивизионов в формате «3 на 3» проведут трехдневный турнир.

Ранее пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала составы команд четырех дивизионов на Матч звезд-2022.