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Зверев о финале Australian Open: предпочел бы играть, а не смотреть по телевизору

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Danielle Parhizkaran/USA TODAY SPORTS

Третья ракетка мира Александр Зверев ответил, смотрел ли финал Открытого чемпионата Австралии между испанцем Рафаэлем Надалем и россиянином Даниилом Медведевым.

Встреча завершилась волевой победой Надаля в пяти сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

«Я не смотрел весь матч, но видел концовку. Я бы предпочел играть в финале, а не смотреть по телевизору.

Рафа сделал в воскресенье что-то совершенно невероятное, он необыкновенный. Потрясающее выступление. Но еще я хочу поздравить Даниила, он боролся до конца», — приводит слова теннисиста midilibre.fr.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

В прошлом году победителем Australian Open стал сербский теннисист Новак Джокович, который не смог сыграть на турнире в этом году из-за проблем с вакцинацией.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о том, что в финале Australian Open публика больше поддерживала Надаля.

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