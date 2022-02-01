Газизов: выставляют так, будто я старший брат Кокорина и папа Урунова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в московском «Спартаке», рассказал о своей работе в столичной команде.

«Что касается сделки по Кокорину, то это так показывают, как будто я его старший брат, а Урунову я папа. А Мозес мне кто? Потом Тедеско тоже почему-то оставил я. Если бы у меня были такие полномочия, то я бы наворотил там.

Любое решение такого уровня ты будешь согласовывать с первым человеком в таком большом клубе. Это такая сказка для всех, что Шамиль всех обманул», — цитирует Газизова «Матч ТВ».

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года он подал очередной иск в адрес клуба. В своем заявлении функционер отметил, что при приеме на работу Леонид Федун обещал ему процент акций команды. В свою очередь, Федун подчеркнул, что слова Газизова не имеют ничего общего с действительностью.

Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен взыскать с Газизова более 100 млн рублей.