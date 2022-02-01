Червиченко — о новичке «Спартака»: руководство слепо оплачивает, что предлагают итальянцы

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход хавбека швейцарского «Янг Бойз» и сборной Люксембурга Кристофера Мартинса Перейры в столичный клуб.

«Руководство дало все на откуп новой итальянской команде. Они слепо оплачивают все, что предлагает тренерский штаб. А качество этих футболистов мы увидим чуть позже.

Склоняюсь к тому, что у Перейры не получится. Как говорится, из огня да в полымя. Но даже и кочерга стреляет. Эти освободившиеся легионерские места пытаются заполнить дешевыми футболистами.

Нужно будет смотреть на дистанции. Тот же Ларссон был хорош, а в последних играх выглядел отвратительно», — приводит слова Червиченко «СЭ».

Ранее сообщалось, что хавбек будет играть за московский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона. Также известно, что красно-белые имеют возможность приоритетного права выкупа. Если этот пункт будет активирован, то контракт Перейры будет рассчитан до лета 2027 года.

26-летний Перейра в текущем сезоне принял участие в 26 матчах за «Янг Бойз», в которых отметился одной результативной передачей.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 23 очка. Отрыв команды от лидера — петербургского «Зенита» — составляет 15 баллов.