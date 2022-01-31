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Стала известна причина отказа «Аталанты» продавать Миранчука

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Reuters

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не покинул клуб из Бергамо из-за позиции главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, специалист заблокировал переход россиянина в «Лацио» в последний момент. Причиной стало то, что Гасперини хочет расстаться с полузащитником Йосипом Иличичем из-за частых случаев психологических расстройств словенца. В данный момент «Аталанта» находится в поисках клуба для продажи Иличича.

В текущем сезоне Алексей Миранчук выходил на поле в 15 матчах «Аталанты» в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Всего за полтора года в итальянском клубе у Миранчука восемь голов и четыре результативные передачи в 46 матчах.

Ранее спортивный директор «Лацио» Игли Таре высказался о возможном приобретении Миранчука в нынешнее зимнее трансферное окно.

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Футбол. Чемпионат Италии
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