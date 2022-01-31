«Спартак» официально объявил об уходе Понсе в «Эльче»

Нападающий «Спартака» Эсекель Понсе продолжит карьеру в испанском «Эльче». Об этом московский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Аргентинец будет выступать в испанском клубе на правах аренды. Также сообщается, что у «Эльче» есть право выкупа, которое будет обязательным при определенных условиях.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Понсе принял участие в семи матчах, в которых ему удалось забить четыре мяча и сделать одну результативную передачу. В этом розыгрыше Лиги Европы Понсе провел две встречи, не сумев отметиться результативными действиями. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского форварда составляет €7 млн.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о переходе форварда ЦСКА Федора Чалова в «Базель» на правах аренды.