В Пекине выявили максимальное число заражений коронавирусом за полтора года

В Пекине в преддверии старта зимних Олимпийских игр выявлено 20 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным значением с июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии здравоохранения КНР.

По информации AFP, китайские власти приняли решение ввести локдаун в тех районах, где были выявлены случаи COVID-19.

Во всем Китае за последние сутки было выявлено 54 случая заражения коронавирусом.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прилетит на Олимпийские игры 2022 года в Пекин с опозданием.