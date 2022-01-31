Еще 37 человек сдали положительные тесты на коронавирус на ОИ-2022

Еще 37 человек, которые прибыли в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года, сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Пекина-2022.

Из тех, кто прибыл в китайскую столицу 30 января, 12 положительных тестов были взяты у членов спортивных делегаций, а еще 25 — у лиц, связанных с проведением Олимпиады.

Отмечается, что у 20 человек тест на коронавирус дал положительный результат в ходе ежедневного тестирования в аэропорту.

Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее пресс-атташе посольства США в Китае рассказал, что его страна не планирует проведения глобальной кампании по дискредитации пекинской Олимпиады.