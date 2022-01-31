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Медведев опубликовал пост после поражения от Надаля в финале Australian Open

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Andy Brownbill/AP

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост в Instagram после поражения от испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open.

Россиянин опубликовал фото, на котором он стоит с Надалем, держа в руках заработанные награды. Испанец победил со счетом 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее Дарья Касаткина рассказала об эмоциях после финального матча Australian Open между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.

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