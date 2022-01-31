Теннисистка Касаткина не смогла сдержать слез после поражения Медведева от Надаля

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала об эмоциях после финального матча Australian Open между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.

«Извиняюсь, но я плачу», — написала Касаткина в Twitter.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее российский журналист Владимир Познер высказался о поведении болельщиков во время финального матча Australian Open между россиянином Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем.