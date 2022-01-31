Игрок «Миннесоты» Капризов признан лучшим игроком матча против «Айлендерс»

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кирилл Капризов признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс».

Напомним, россиянин отметился двумя набранными баллами (1+1), а его клуб победил со счетом 4:3.

Второй звездой матча стал игрок «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк (1+1), замкнул тройку хоккеист победителей Мэтт Болди (1+1).

Для россиянина это уже второй сезон в составе «Миннесоты». В своем дебютном матче против «Лос-Анджелеса» Капризов отдал две голевые передачи и забросил победную шайбу в овертайме, чем сходу поразил североамериканских болельщиков.

Ранее российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил рекорд своей команды — он быстрее всех перешагнул рубеж в 40 заброшенных шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Сент-Луиса» россиянин отметился двумя голевыми передачами и одной заброшенной шайбой. Для него она стала сороковой во время выступления за «Миннесоту» в регулярном чемпионате НХЛ.