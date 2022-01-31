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Наставник «Зенита» Семак сравнил новичка команды Алберто с Азмуном

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Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак сравнил новичка команды Юри Алберто с Сердаром Азмуном, который покинул клуб с берегов Невы, передает сайт сине-бело-голубых.

«Это игроки немного разных качеств. Что касается той же нацеленности на ворота, то в этом они похожи. В чем-то кто-то лучше, в чем-то у кого-то есть преимущество», — сказал Семак.

Бразилец выступал за «Интернасьонал» с 2020 года. В составе клуба он провел 85 матчей, в которых отметился 30 забитыми мячами и пятью результативными передачами. По итогам минувшего сезона 20-летний форвард разделил третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Бразилии с 12 мячами.

По данным СМИ, трансфер Алберто обошелся чемпионам России в €20 млн.

Ранее бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о переходе в команду бразильского футболиста Алберто.

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Футбол. Чемпионат России
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