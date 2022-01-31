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Камельзон: Медведев сделал все для победы над Надалем

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Global Look Press

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился мнением о финале Australian Open, в котором россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю, передает «Чемпионат.com».

«Медведев сделал для победы все. Но Большие шлемы так легко не берутся. Он устоял пять часов в уникальной игре. Напряжение было потрясающее. Минимальный перевес Надаля принес ему победу», — сказал Камельзон.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поделился эмоциями от поражения россиянина Даниила Медведева в финальном матче Australian Open.

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