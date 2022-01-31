Украинский боксер Усик дебютирует в профессиональном футболе

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что сыграет за украинский футбольный клуб «Полесье» в товарищеском турнире Winter Cup, передает сайт команды «Металлист».

«Я дебютирую за команду «Полесье» Житомир из Первой лиги. 03.02 я дебютирую за эту команду в Турции. Всем бокс, а потом футбол», — сказал Усик.

Напомним, ранее Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Ранее украинский боксер рассказал о своем отношении к родине.