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Экс-наставник «Зенита» рассказал, на кого похож новичок клуба Алберто

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РИА Новости

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о переходе в команду бразильского футболиста Алберто, передает ТАСС.

«Я видел его игру несколько раз. Очень хороший нападающий, по типу напоминает Александра Кержакова. Думаю, что это хорошая и равноценная замена Азмуну», — сказал Петржела.

Бразилец выступал за «Интернасьонал» с 2020 года. В составе клуба он провел 85 матчей, в которых отметился 30 забитыми мячами и пятью результативными передачами. По итогам минувшего сезона 20-летний форвард разделил третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Бразилии с 12 мячами.

По данным СМИ, трансфер Алберто обошелся чемпионам России в €20 млн.

Ранее сообщалось, что форвард бразильского «Интернасьонала» Юри Алберто официально стал игроком петербургского «Зенита». Сине-бело-голубые подписали контракт с нападающим на пять лет.

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Футбол. Чемпионат России
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