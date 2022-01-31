Депутат Свищев: Медведев — флагман нашего тенниса

Член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поделился эмоциями от поражения россиянина Даниила Медведева в финальном матче Australian Open против Рафаэля Надаля, передает Sport24.

«Очень обидное поражение. Мы все надеялись и верили в победу Даниила. Медведев — настоящий флагман нашего тенниса. Уверен, что впереди его еще ждут большие победы», — сказал Свищев.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара поделился мнением о поражении своего подопечного в финале Australian Open против Рафаэля Надаля.