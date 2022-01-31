Черчесов одержал первую победу в качестве тренера «Ференцвароша»

Российский специалист Станислав Черчесов одержал первую победу в качестве тренера венгерского «Ференцвароша».

Подопечные Черчесова в матче чемпионата Венгрии обыграли «Уйпешт». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Стоит отметить, что для Черчесова эта игра стала второй в качестве наставника команда. В первой встрече «Ференцварош» проиграл «Академии Пушкаша».

«Победа всегда важна, особенно в дерби. Тем более, когда она идет вслед за поражением. Мы определенно хотели не только победить, но и показать хорошую игру», — передает слова Черчесова сайт команды.

Напомним, Черчесов возглавил венгерский клуб 20 декабря. Предыдущим местом работы специалиста была сборная России. Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. Последним турниром в качестве наставника для него стал чемпионат Европы – 2020, на котором сборная России не смогла выйти из группы. Летом прошлого года Черчесов был отправлен в отставку.

Ранее Александр Самедов оценил тренерские качества Черчесова.