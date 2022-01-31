Тренер Медведева: Даниил мог бы в некоторых моментах сыграть лучше

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара поделился мнением о поражении своего подопечного в финале Australian Open против Рафаэля Надаля, передает L'Equipe.

«Даниил мог бы в некоторых моментах сыграть лучше. У него было много моментов, когда нужно было забивать, а он продолжал розыгрыш. Это обидно», — сказал Сервара.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер высказался об итогах финального матча Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.