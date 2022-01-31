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В «Аталанте» отреагировали на новость о переходе Миранчука в «Лацио»

Спортивный директор «Аталанты»: Миранчук остается в команде

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Global Look Press

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори отреагировал на информацию о том, что хавбек команды Алексей Миранчук зимой станет футболистом римского «Лацио», передает «Чемпионат.com».

«Миранчук остается в «Аталанте». Переговоры с «Лацио» окончены», — сказал Сартори.

В текущем сезоне Алексей Миранчук выходил на поле в 15 матчах «Аталанты» в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Всего за полтора года в итальянском клубе у Миранчука восемь голов и четыре результативные передачи в 46 матчах.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин порассуждал о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«У него контракт с «Аталантой», он тренируется и играет за клуб. Вы придумываете, что у него подвешенное состояние. Давайте так. Он взрослый человек, сам должен определяться, что ему лучше», — сказал Карпин.

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Футбол. Чемпионат Италии
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