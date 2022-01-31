СМИ: Миранчук зимой станет игроком «Лацио»

Хавбек итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук станет игроком римского «Лацио» в зимнее трансферное окно, передает Sport24.

«Лацио» арендует россиянина до конца сезона за €1 млн. В соглашении предусмотрено право выкупа игрока за €10 млн.

В турнирной таблице Серии А римляне занимают восьмое место, набрав 38 очков.

В нынешнем сезоне Миранчук выходил на поле в 15 матчах «Аталанты» в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Всего за полтора года в итальянском клубе у Миранчука восемь голов и четыре результативные передачи в 46 матчах.

Текущее соглашение Миранчука и итальянской команды рассчитано до 2024 года.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление генерального директора «Аталанты» Луки Перкасси о том, что полузащитник Алексей Миранчук останется в клубе из Бергамо.