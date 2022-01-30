Уткин отреагировал на победу Надаля в финале Australian Open

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на поражение российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии.

Встреча завершилась волевой победой пятой ракетки мира в пяти сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

«Сегодня мы видели, как великий чемпион Надаль взял и перевернул матч, в котором, как казалось, его уничтожали. Настоящее величие», — написал Уткин в Telegram-канале.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение Даниила Медведева в финале Australian Open.