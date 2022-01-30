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Васильев назвал ужасным выступление сборной России в эстафете на ЧЕ по биатлону

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги чемпионата Европы по биатлону в немецком Арбере.

Напомним, российские биатлонисты в заключительный день стали пятыми в смешанной эстафете, а Евгения Буртасова и Антон Бабиков выиграли супермикст.

«Выступление в смешанной эстафете было ужасное, там, наверное, было рекордное количество использованных дополнительных патронов, надо как-то осторожнее стрелять. Буртасова и Бабиков доказали, что можно стрелять. Здорово, что они стали чемпионами Европы.

В целом выступление на чемпионате Европы можно назвать успешным: были и золотые медали, и серебряные, и бронзовые», – приводит слова олимпийского чемпиона ТАСС.

Отечественные биатлонисты завоевала шесть наград на чемпионате Европы: две золотые, три серебряные и одну бронзовую.

Ранее сообщалось, что известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал тренеров за пятое место в эстафете на ЧЕ.

Сборная России, в составе которой бежали Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко, проиграла победителям более пяти минут.

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