Посольство США отреагировало на заявление МИД Китая о саботаже Игр-2022

Пресс-атташе посольства США в Китае заявил, что его страна не планирует проведения глобальной кампании по дискредитации Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«Мы не планировали проведение глобальной кампании по дискредитации Олимпиады. Спортсмены, представляющие США, могут свободно выражать свое мнение согласно духу Олимпийских игр, которое включает в себя соблюдение прав человека», — говорится в послании пресс-атташе посольства, присланное в адрес Reuters.

Напомним, 6 декабря стало известно об отказе США отправлять на Олимпиаду официальных лиц. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае. 8 декабря к дипломатическому бойкоту Игр присоединились Австралия и Канада.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее глава Министерства иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что США должны прекратить мешать проведению Игр-2022.