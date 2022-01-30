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Тарпищев объяснил, чего не хватило Медведеву для победы в финале Australian Open

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Susana Vera/Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от испанца Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии.

Встреча завершилась волевой победой пятой ракетки мира в пяти сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

«У Медведева пошли судороги, он физически подсел после второго сета. Отсюда все проблемы. Если бы на 15 минут позже, то никаких проблем бы не было. От усталости и судорог пошли непонятные укороченные, пропала подача. Хорошая форма ушла вниз, а вернуть ее Медведев не сумел», — приводит слова президента ФТР «Чемпионат.com».

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин онлайн-трансляцию Даниила Медведева от Рафаэля Надаля в финале Australian Open.

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